Michelle e Sofia scomparse | il papà della 13enne a Napoli per cercarle

Sono in corso da parte dei Carabinieri di Lugo (in provincia di Ravenna) le ricerche delle due ragazzine scomparse nel ravennate. I militari si stanno concentrando nella zona di Napoli, dove ... (orizzontescuola)

(Adnkronos) – Sono in corso da parte dei Carabinieri di Lugo ( Ravenna ) le ricerche delle due ragazzine scomparse nel Ravenna te. I militari si stanno concentrando nella zona di Napoli, dove mercoledì ... (webmagazine24)

Scomparse da Ravenna Michelle Carlucci e Sofia Rivera Alvares: ricerche anche a Napoli - Due ragazzine, Michelle Carlucci e Sofia Rivera Alvares, sono scomparse dalla provincia di Ravenna. Le ricerche in tutta Italia, le ultime tracce trovate a Napoli ...lettera43

Ravenna, scomparse due ragazzine di 12 e 13 anni: ricerche a Napoli - Da mercoledì 27 marzo non si hanno più notizie di due ragazzine di 12 e 13 anni residenti in provincia di Ravenna: Michelle Carlucci, di Fusignano, e Sofia Rivera Alvares, di Alfonsine. Le ricerche si ...tpi

Ragazzine scomparse, il padre di Sofia a Napoli per cercarle: “Non sappiamo chi possano avere raggiunto” - “La situazione al momento è in stallo, non si sa nulla. L’ultimo contatto del cellulare di nostra figlia è stato a Napoli e oggi siamo anche noi qui, ...corriereromagna