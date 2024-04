A Napoli sta crescendo un baby fenomeno | la storia del 13enne che vogliono da tutta Italia

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 16 aprile 2024) Nel corso degli anni sono davvero tantissimi i calciatori di altissimo livello nati ae anche questa volta sembra esser nato un. La stagione delè assolutamente da dimenticare. Gli azzurri, al mese di aprile, hanno già fallito tutti gli obiettivi stagionali. Un tracollo incredibile se si pensa che gli azzurri hanno dominato il campionato nella scorsa stagione proprio come l’Inter quest’anno. Sono tanti i problemi che ilha affrontato in questa stagione sia dentro che fuori dal campo. Problemi che la dirigenza azzurra farà di tutto per eliminare e tornare competitivi fin da subito già dal prossimo anno. Alla base di questi problemi, però c’è un errore capitale da parte di Aurelio De Laurentiis e della dirigenza del. In casa azzurra, infatti, è ...