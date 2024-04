Napoli - 13enne pestato con bastoni e tirapugni da branco a San Giorgio a Cremano

(Di martedì 23 aprile 2024) (Adnkronos) – Terrore a San, alle porte di. Unè statoda undi 20 ragazzini in villa comunale. Sono in corso le indagini dei carabinieri della locale stazione sulla terribile aggressione avvenuta nella serata di domenica in via Aldo Moro. Il ragazzino ha raccontato di aver avuto L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

In 20 si sono accaniti contro la vittima che ha riportato un forte trauma cranico e contusioni multiple su tutto il corpo Terrore a San Giorgio a Cremano , alle porte di Napoli . Un 13enne è stato pestato da un branco di 20 ragazzini in villa comunale. Sono in corso le indagini dei carabinieri della locale […] (sbircialanotizia)

