Multe stradali | Firenze in testa come Città Metropolitana Terza dietro Milano e Roma come comune

Europa unita anche sulle multe stradali all’estero. Le nuove regole prevedono il loro pagamento Il Parlamento europeo ha approvato un nuovo regolamento che renderà più facile per gli Stati membri riscuotere le multe per le infrazioni stradali commesse in altri paesi dell’UE. Le multe saranno notificate direttamente al domicilio del proprietario del veicolo, evitando complicate procedure di riscossione transfrontaliera. Inoltre, le multe saranno ... (361magazine)

Firenze, con 71,8 milioni di euro, è la città record 2023 per multe stradali. Bologna invece batte tutti per capacità di incasso delle sanzioni con un rapporto fra accertamenti e introiti dell’82%, mentre l’autovelox che svetta in classifica è quello del passo Giau sulle Dolomiti ampezzane. Complessivamente, poi, nel 2023 famiglie e privati cittadini hanno pagato 1,535 miliardi di euro in multe stradali ai Comuni, con un aumento del 6,4% ... (ilfattoquotidiano)