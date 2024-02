Nel 2023 ai Comuni 1 | 5 miliardi in multe stradali Firenze batte tutti e Forza Italia attacca Palazzo Vecchio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 18 febbraio 2024), con 71,8 milioni di euro, è la città recordper. Bologna inveceper capacità di incasso delle sanzioni con un rapporto fra accertamenti e introiti dell’82%, mentre l’autovelox che svetta in classifica è quello del passo Giau sulle Dolomiti ampezzane. Complessivamente, poi, nelfamiglie e privati cittadini hanno pagato 1,535di euro inai, con un aumento del 6,4% sull’anno prima e del 23,7% sul 2019. Anche al netto dell’inflazione, l’aumento rispetto all’anno pre-Covid è del 6,9 per cento. A riportare i dati è stato il Sole 24 Ore in edicola domenica 18 febbraio. Il quotidiano della Confindustria parla di boom di ...