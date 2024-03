Europa unita anche sulle multe stradali all’estero Le nuove regole

(Di mercoledì 13 marzo 2024) prevedono il loro pagamento Il Parlamento europeo ha approvato un nuovo regolamento che renderà più facile per gli Stati membri riscuotere leper le infrazionicommesse in altri paesi dell’UE. Lesaranno notificate direttamente al domicilio del proprietario del veicolo, evitando complicate procedure di riscossione transfrontaliera. Inoltre, lesaranno applicate in modo più uniforme in tutta l’UE, indipendentemente dal paese in cui è stata commessa l’infrazione. Il nuovo sistema dovrebbe contribuire a ridurre il numero di incidenti, scoraggiando i comportamenti scorretti alla guida. Il regolamento entrerà in vigore due anni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’UE. I cittadini avranno quindi il tempo di adeguarsi alle...

