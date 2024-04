Milano - preso a calci e pugni in faccia per strappargli Rolex da 50mila euro | 3 arresti

In manette tre giovani, un italiano, un serbo e un brasiliano. Vittima il titolare di una tabaccheria in centro città Hanno colpito un uomo con calci e pugni in faccia e gli hanno strappato dal polso un orologio Rolex modello Daytona, del valore di circa 50mila euro. Per questo la polizia di Stato, coordinata dalla […] (sbircialanotizia)

Milano, 20 aprile 2024 – In quattro contro due. I pugni a uno dei turisti per strappargli dal polso un cronografo di lusso. Poi la fuga. L'ennesimo assalto dei predoni di orologi nelle vie della movida è andato in scena nella notte tra venerdì e sabato in corso Garibaldi: i quattro aggressori sono scappati con un Rolex Submariner del valore di 15mila euro. Circondati in centro Qualche minuto dopo le 2.30, un ventisettenne britannico e una ... (ilgiorno)