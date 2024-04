Sparatoria in strada a Milano | chi è l’uomo gambizzato L’agguato ripreso dalle telecamere

(Di martedì 9 aprile 2024)– Forse i due erano lì per un appuntamento, di sicuro non si trovavano in viale Marche per caso. Un breve litigio davanti a un complesso popolare ristrutturato qualche anno fa. Poi l’aggressore tira fuori un’arma, probabilmente un revolver. L’altro prova a schivare i proiettili, ma viene colpito per quattro volte a entrambe le gambe e si accascia sull’asfalto.è andato in scena nel tardo pomeriggio di ieri in viale Marche, a due passi da piazzale Maciachini: il ferito Antonio A., sinti quarantenne originario di Torre Annunziata e formalmente senza fissa dimora a(vive in un camperparti di via Val Maira) è stato accompagnato in codice giallo al Niguarda; le sue condizioni vengono costantemente monitorate dai medici, ma i primi bollettini hanno escluso sin da subito il pericolo di vita. ...

