Ue | il Parlamento approva nuove regole per i migranti | controlli più severi e solidarietà obbligatoria tra Stati

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Tutti glimembri dovranno aiutare i Paesi di prima accoglienza. Von del Leyen: «Un passo enorme per l’Europa»

La plenaria del Parlamento europeo ha approva to questo pomeriggio a Bruxelles il Patto dell'Ue sull'asilo e la migrazione, con dieci votazioni successive su altrettante misure, direttive e ... (ilfogliettone)

La Commissione Ue chiude il suo mandato portando a casa uno dei dossier cruciali di questa legislatura. Le politiche migratorie, negli anni, hanno diviso Paesi membri, spaccato governi, mandato in ... (firenzepost)

Migranti, il Parlamento europeo approva il nuovo Patto. Il Pd si sgancia dalla sinistra - Il Parlamento europeo ha dato il suo via libera definitivo al Patto per la migrazione e l’asilo. Un maxi-pacchetto - di nove provvedimenti ...iltempo

Patto per la Migrazione e l'Asilo, Metsola: "Nessuno Stato membro sarà lasciato solo" - (Agenzia Vista) "E' stato approvato un pacchetto di regole uguali per tutti gli Stati Membri, che mettano l'umanità al primo posto e ...stream24.ilsole24ore

Il nuovo patto su migrazione e asilo votato al Parlamento Ue Non piace né alle ong né alle destre - Dopo l’accordo politico con i governi UE di dicembre, il Parlamento europeo ha approvato mercoledì dieci testi legislativi che riformano la politica europea sulla migrazione e l'asilo. Solidarietà e r ...fai.informazione