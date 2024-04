Mattarella al Papa - semi fecondi di pace i Suoi appelli

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 23 aprile 2024) Nel "drammatico contesto di una congiuntura internazionale e, in particolare, mediorientale segnata da violenze, contrasti, pulsioni di rivalsa", "Suonano opportuni e pressanti ialla salvaguardia degli imprescindibili vincoli di fratellanza,che non cessano di interrogare le coscienze di milioni di donne e uomini di ogni continente e che costituiscono per credenti e non credentidi giustizia e di". Lo scrive ill Presidente della Repubblica, Sergio, in un messaggio inviato a Sua SantitàFrancesco in occasione dell'onomastico. "Santità, in occasione del Suo onomastico Le giungano i più fervidi e sinceri auguri del popolo italiano e miei personali, unitamente ad affettuosi auspici di salute e ...