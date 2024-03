Colpito dalla disparità di trattamento E la sinistra cavalca la telefonata di Mattarella al papà della Salis

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 30 marzo 2024) Il PresidenteRepubblica Sergioha telefonato questa mattina a Roberto, il padre39enne in carcere da oltre un anno a Budapest. È stata una "molto cordiale", in cui il capo dello Stato "ha garantito la sua vicinanza alla famiglia e un impegno, anche personale, per cercare di risolvere la questione di Ilaria", spiega all'Adnkronos l'avvocato di Eugenio Losco, uno dei legali che assistono la 39enne. Ladifa seguito alla pec che il padre di Ilariaaveva fatto arrivare ieri al Quirinale, dopo che il tribunale di Budapest ha negato i domiciliari alla figlia. Econ il capo dello Stato ha parlato anche il padre di Ilaria ...