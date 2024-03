Caso Salis | il papà di Ilaria sorpreso dalla telefonata di Mattarella | “Vicino a noi | lo ringraziamo”

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di domenica 31 marzo 2024) « Non mi aspettavo unacosì solerte da parte del presidente della Repubblica. Ho sentito la vicinanza e l’empatia da parte del capo dello Stato . È stato un momento molto importante per la famiglia diche è oggettivamente provata». Così Roberto, padre della maestra milanese detenuta in Ungheria, racconta la chiamata da parte di Sergio, in un colloquio con...