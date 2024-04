Massacrato per un orologio Violenza choc contro tabaccaio Incubo criminalità - città sempre meno sicure VIDEO

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 23 aprile 2024) I fatti risalgono allo scorso otto Marzo, quando un uomo di 59 anni, titolare di una tabaccheria, è stato aggredito con una ferocia inaudita a pochi passi dall’entrata del suo esercizio. In via Paolo da Cernobbio, a pochi passi dal Duomo, in pieno centro di Milano. La vittima è stata aggredita all’improvviso da una banda di tre rapinatori, un italiano, un brasiliano e un serbo. Probabilmente ilera stato individuato come bersaglio da colpire perché indossava un Rolex Daytona dal valore di 50.000 Euro. Ma a lasciare senza parole è lagratuita adoperata dai tre delinquenti nei confronti di un 59enne inerme. L’uomo è stato infatti scaraventato a terra e colpito ripetutamente con calci volto da due aggressori, mentre il terzo gli sfilava il preziosodal polso. (continua dopo il ...