Estorsione | massacrato a calci e pugni per estorcergli denaro | coppia in manette

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Fermo, 17 aprile 2024 - Peruna somma dilo hanno letteralmentedi botte, facendolo finire in ospedale. Per questo motivo i poliziotti della squadra volanti hanno arrestato un 35enne e una donna di 50 anni, entrambi di Fermo, per tentatae lesioni gravi. Tutto è iniziato intorno alle 20 di alcuni giorni fa, quando un 40enne, mentre si trovava nei pressi della chiesa di San Giorgio Martire di Porto San Giorgio, è stato avvicinato da due persone che pretendevano la restituzione di una somma pari a 600 euro.Quest’ultimo, pur riferendo di non averli né al seguito né in banca, è stato picchiato ferocemente da entrambi gli aguzzini, tanto da fargli saltare due denti e a procurargli diverse fratture al naso, allo zigomo e alla mascella. L’uomo, in preda al panico e avendo paura per ...

