Muore dopo un mese di agonia | lo avevano massacrato per la tessera del reddito | due arresti

I soccorritori erano intervenuti per un codice rosso, la massima gravità, anche se la dinamica dell’incidente sembrava non grave, ma le conseguenze, per una donna di 87 anni sono state fatali. ... (lanazione)

L'incidente è avvenuto poco dopo le 15: nonostante i soccorsi per l'uomo non c'è stato niente da fare. I soccorritori hanno effettuato le manovre rianimatorie ma non hanno potuto far altro che ... (firenzepost)