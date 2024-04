Marco Liorni e l’Oro alla Patria | Nessun elogio - avrei dovuto essere più chiaro

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 23 aprile 2024)è finito al centro delle polemiche per via di un’uscita ritenuta “infelice” (per usare un eufemismo) da alcuni telespettatori. Al centro della questione una domanda in meritomanifestazione del, risalente al 1935 e organizzata dall’allora governo fascista di Benito Mussolini. A L’Eredità è normale parlare di storia ma quel che il pubblico (in parte) non ha digerito è l’apparentedell’evento in questione da parte del conduttore che, accusato ferocemente, ha deciso di condividere un video chiarificatore su Instagram, precisando la sua posizione. Le parole incriminate a L’Eredità A poche ore dal disastro scatenato in seguitocensura del monologo di Antonio Scurati sul 25 aprile, che celebra proprio la ...