Sono antifascista | Marco Liorni sbotta dopo le polemiche sulla frase sull' oro alla Patria all' Eredità

Roma, 22 apr. (Adnkronos) - "Volevo dire a chi possa aver pensato che stavo elogiando il fascismo e ai picchiatori da tastiera, che io sono un antifascista. Non potrei fare un elogio del fascismo. Stavo raccontando, con l'ottica di quei tempi, le emozioni che si vivevano in quei giorni". A chiarirlo in un video è il conduttore Marco Liorni, che interviene dopo le polemiche scatenate da una domanda posta ieri nel suo programma, 'L'Eredità', nel ... (liberoquotidiano)

Mentre il caso Scurati ancora tiene banco, un'altra tegola si abbatte sulla Rai e coinvolge Marco Liorni, volto di Rai1, alla guida del game show L'Eredità. Nel mirino una frase pronunciata dal conduttore sull'oro alla patria del regime fascista, durante la puntata di ieri. Una domanda chiedeva in quale anno "I coniugi italiani consegnano alla patria le fedi nuziali, in cambio di anelli senza valore", ovvero il 1935 con l'obiettivo di finanziare ... (quotidiano)

“Si dichiara antifascista?”. La domanda di un giornalista al punto stampa a Bruxelles, al termine del Consiglio europeo, rivolto a Giorgia Meloni, non ha ricevuto una risposta. La presidente del Consiglio ha detto che “quello che ho, che avevo da dire sul fascismo l’ho detto cento volte e non ritengo di doverlo ulteriormente ripetere. Poi voi potrete così continuare a riempire i titoli dei vostri giornali sostenendo che sono una pericolosa ... (ilfattoquotidiano)

La Camera ha respinto la mozione di sfiducia nei suoi confronti. Ma attorno a Matteo Salvini le polemiche non si sono placate, in particolare per il rapporto con la Russia di Vladimir Putin, evidenziato più volte in passato. Una situazione sempre più imbarazzante, che ha spinto il leader della Lega a uscire allo scoperto e rilasciare una lunga intervista a Libero per fare, almeno in parte, retromarcia. E chiarire: “Avevo stima di Putin fino ... (thesocialpost)