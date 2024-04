Marco Liorni - arriva la precisazione sui social | Dovevo dirlo

Marco Liorni è finito al centro delle polemiche per via di un’uscita ritenuta “infelice” (per usare un eufemismo) da alcuni telespettatori. Al centro della questione una domanda in merito alla manifestazione dell’Oro alla Patria, risalente al 1935 e organizzata dall’allora governo fascista di Benito Mussolini. A L’Eredità è normale parlare di storia ma quel che il pubblico (in parte) non ha digerito è l’apparente elogio dell’evento in questione ... (dilei)