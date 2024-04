Manna è l’uomo della rivoluzione | guiderà il mercato estivo

Il Napoli , dopo una stagione che si può definire quasi catastrofica, si è mondo in anticipo per programmare la prossima. Così il presidente De Laurentiis ha già scelto il prossimo direttore sportivo azzurro, Giovanni Manna , andandolo a pescare proprio nella Juventus che l’anno scorso gli aveva soffiato Cristiano Giuntoli . L’intreccio Manna - Giuntoli Di questo insolito intreccio tra Juve e Napoli scrive oggi Luciano Moggi sulle pagine di ... (ilnapolista)

Il “Corriere dello Sport” intervista Paolo Tramezzani, allenatore che insieme al ds Manna portò il Lugano dall’ultimo posto in campionato alla qualificazione diretta ai gironi di Europa League. «Era il 2017. Gennaio 2017. Il Lugano era ultimo in classifica, il cub decise di cambiare l’allenatore e il direttore sportivo pensò a me. Era Giovanni Manna». All’epoca non aveva ancora compiuto 30 anni. Ne aveva 29, per la precisione. «Sì. E mi volle ... (ilnapolista)