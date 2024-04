Tramezzani | «Manna è un uomo squadra È schietto e sa rispettare i ruoli»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Il “Corriere dello Sport” intervista Paolo, allenatore che insieme al dsportò il Lugano dall’ultimo posto in campionato alla qualificazione diretta ai gironi di Europa League. «Era il 2017. Gennaio 2017. Il Lugano era ultimo in classifica, il cub decise di cambiare l’allenatore e il direttore sportivo pensò a me. Era Giovanni». All’epoca non aveva ancora compiuto 30 anni. Ne aveva 29, per la precisione. «Sì. E mi volle in panchina. Quando arrivai la situazione era piuttosto complessa, ma gradualmente cominciammo a scalare la classifica e dall’ultima posizione chiudemmo al terzo posto. Qualificazione diretta alla fase a gironi di Europa League». Quanti acquisti le regalò nelmercato di gennaio? «Un attaccante: Sadiku, ma il colpo straordinario lo fece a marzo. Quattro difensori s’infortunarono e secondo le regole ...