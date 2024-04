Tramezzani su Manna | «Scelto l’uomo giusto | la Juve perde tanto»

Partito dal Forlì e grande show in Svizzera: com'è nato Manna, nuovo ds del Napoli - Il Corriere dello Sport oggi in edicola presenta Giovanni Manna, prossimo ds del Napoli: "Nato a Vallo della Lucania, provincia di Salerno, Manna ha inaugurato la sua vita da dirigente a Forlì. Poi, s ...tuttonapoli

Tramezzani: "Manna fenomenale! Conosce il mercato, è uomo squadra e riferimento per i giocatori" - Paolo Tramezzani ha lavorato con Manna a Lugano e lo racconta al Corriere dello Sport: "Per me è fenomenale. Ha una grande conoscenza del calcio, a cominciare dai giovani. Ha occhio, spessore, capisce ...tuttonapoli

Juve, la reazione di Giuntoli dopo Manna al Napoli: chi ha preso - Cristiano Giuntoli, ex direttore sportivo del Napoli e attuale dt della Juventus, ha sfilato ieri con Giovanni Manna all’Allianz Stadium di Torino con la Juventus, impegnata nella semifinale d’andata ...corrieredellosport