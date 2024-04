Manifestanti pro-Palestina irrompono al convegno di Torino

Sette poliziotti contusi e alcuni manifestanti feriti . È il bilancio del corteo di studenti in sostegno dalla causa palestinese che questa mattina, martedì 23 aprile, si è snodato nelle vie del centro storico di Torino. alcuni studenti avrebbero ...

agenti e attivisti sono venuti in contatto dopo i tentativi di sfondamento dei cordoni di sicurezza per raggiungere il castello del Valentino dove era in corso una conferenza con l'annunciata presenza di numerosi ministri.Continua a leggere