Malattie rare - per la Sma nuove prospettive di cura con l' ok Aifa ad ampliamento della terapia genica

(Di martedì 23 aprile 2024) Roma, 23 apr. (Adnkronos Salute) - I piccoli pazienti con atrofia muscolare spinale (Sma) e le loro famiglie possono contare su ulterioridi trattamento grazie all'approvazione da parte dell'Agenzia italiana del farmaco () dell'estensione dell'impiego di onasemnogene abeparvovec (Zolgensma*), primaper la Sma, anche ai bambini con Sma 2 fino a 13,5 kg e ai pre-sintomatici con tre copie del gene Smn2. Il trattamento è infatti già rimborsato, dal 2021, per l'impiego nella Sma di tipo 1. L'approvazione arriva proprio in un momento storico in cui lo screening neonatale, fondamentale per la diagnosi tempestivapatologia, si sta estendendo in sempre più regioni italiane. L'atrofia muscolare spinale - spiega una nota - è una patologia neuromuscolare rara e grave, oltre che ...