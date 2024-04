Malattie rare - Roccella | Valorizzare ruolo e competenze delle donne caregiver nel lavoro

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di martedì 23 aprile 2024) ROMA – “Lesono storicamente, hanno inventato l’assistenza sul piano sociale, familiare e anche della ricerca. Bisogna dare valore aldi curae riconoscerlo sia sul piano sociale sia su quello dello sviluppo di. Dare valore vuol dire ‘’ questesia attraverso un loro riconoscimento sia trasferendole in ambito lavorativo e della progressione di carriera”. Lo ha detto la ministra della Famiglia ePari opportunità, Eugenia, intervenendo in Senato alla presentazione del libro bianco ‘: impatto sulla vita e aspettative per il futuro’, nel corso ...