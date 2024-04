SOLIDARIETÀ. La Fondazione Armr ha organizzato una serata di beneficenza per finanziare una borsa di studio da donare all’Istituto Mario Negri. (ecodibergamo)

ROMA – “Le donne sono storicamente caregiver , hanno inventato l’assistenza sul piano sociale, familiare e anche della ricerca. Bisogna dare valore al lavoro di cura delle donne caregiver e riconoscerlo sia sul piano sociale sia su quello dello sviluppo di competenze . Dare valore vuol dire ‘valorizzare’ queste competenze sia attraverso un loro riconoscimento sia trasferendole in ambito lavorativo e della progressione di carriera”. Lo ha detto la ... (lopinionista)

Malattie rare, per la Sma nuove prospettive di cura con l'ok Aifa ad ampliamento della terapia genica - Già approvata in bimbi con atrofia muscolare spinale di tipo 1 è ora disponibile anche per il tipo 2 I piccoli pazienti con atrofia muscolare spinale (Sma) e le loro famiglie possono contare su ulteri ...adnkronos

Malattie metaboliche ereditarie, oltre 150 esperti alle Giornate Simmesn a Bologna - BOLOGNA – ‘Rivedere le Malattie metaboliche ereditarie che sottoponiamo a screening neonatale, proponendo una revisione del pannello di riferimento in rapporto all’esperienza che abbiamo maturato da 8 ...dire

Malattie rare, in Sardegna manca ancora lo screening neonatale - I dati sono del registro regionale mostrano una prevalenza di donne, in linea con il resto d’Italia, e oltre 2.500 bambini e minorenni ...cagliaripad