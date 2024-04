Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di martedì 23 aprile 2024) ROMA – “Lesono storicamente, hanno inventato l’assistenza sul piano sociale, familiare e anche della ricerca. Bisogna dare valore aldi curae riconoscerlo sia sul piano sociale sia su quello dello sviluppo di. Dare valore vuol dire ‘’ questesia attraverso un loro riconoscimento sia trasferendole L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Biotestamento: in Italia non c’è speranza UE: La Commissione apre una procedura d’infrazione contro la Slovenia Intercettazioni, si grida all’abuso Risparmi, Banche Leader 2016 USA: spari sui parlamentari in un campo da baseball ...