L’ultima stagione di Station 19 su Disney+ a maggio | anticipazioni episodi e data d’uscita

(Di martedì 23 aprile 2024)ha annunciato che la settima e ultimadi19 debutterà il 9sulla piattaforma streaming della casa di Topolino. Dopo sei anni, l’iconica serie tv, creata dai produttori del cult Grey’s Anatomy, si concluderà con i suoi diecifinali. Nel primoo della settima, “Il lavoro di questa donna”, Andy assume il comando della caserma mentre la vita di Jack è in bilico. La squadra è chiamata a intervenire su un caso di ostaggi. Natasha lotta per la sua carriera, e Maya e Carina fanno una scelta.19 segue un gruppo di eroici vigili del fuoco di Seattle che mette in gioco le loro vite e i loro cuori. Dai produttori esecutivi di Grey’s Anatomy, Scandal e Le regole del delitto perfetto, la serie racconta ...

La stagione finale di Station 19 su Disney+ da maggio: Annunciata la data - A poche ore dal debutto sulla piattaforma dell'attesissima stagione 20 di Grey's Anatomy (giovedì 25 aprile con il primo episodio), Disney+ annuncia che la settima e ultima stagione dello spin-off ...comingsoon

The Last of Us, stagione 2: l'attrice di Dina parla del gioco e del rapporto con Bella Ramsey - La seconda stagione di The Last of Us metterà in campo Dina e ora la sua attrice ha detto cosa ne pensa del gioco e del rapporto che ha instaurato con Bella Ramsey (Ellie).multiplayer

Crisi Napoli, ma il ritiro non ci sarà - Dopo l’ennesimo ko - questa volta contro l’Empoli - la dirigenza azzurra ha valutato il ritiro. Poi il passo indietro ...gianlucadimarzio