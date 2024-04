Slittino | ufficializzato il calendario della prossima stagione Mondiali a Whistler - ultima tappa di Coppa in Cina

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 20 aprile 2024) L’inverno è terminato, ladegli sport da budello è ancora lontanissima, ma ovviamente c’è tutto da programmare ed oggi è statoilper quanto riguarda loartificiale nel 2024-2025. Ladel Mondo inizierà tra fine novembre ed inizio dicembre in Norvegia, a Lillehammer, per poi concludersi dopo nove tappe in, a Yanqinq (a precedere lacinese anche quella in Corea del Sud). Non ci sarà invece quest’anno il passaggio verso gli Stati Uniti, ormai appuntamento tradizionale. Iperò saranno in Canada: appuntamento dal 6 all’8 febbraio in quel diARTIFICIALE 2024-2025 1st EBERSPÄCHER World ...