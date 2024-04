Quando finisce il Paradiso delle signore 8 | la data dell’ultima puntata della stagione

Poco meno di un mese e poi saranno vacanze per Fiorello e il suo Viva Rai 2, che chiuderà i battenti il prossimo 10 maggio. A darne notizia lo stesso conduttore nel corso della puntata andata in onda questa mattina. E la conclusione di questa edizione sarà col botto: infatti, per salutare degnamente (ilgiornaleditalia)