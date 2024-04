Loro Ciuffenna Parte la campagna elettorale di Moreno Botti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 23 aprile 2024) Arezzo, 23 aprile 2024 – Anche alaentra nel vivo. Sabato scorso, in una Filanda gremita, è stata presentata la Lista Civica “Pratomagno Terra di Valori -Sindaco”, evoluzione del progetto “Pratomagno sostenibile” che, da cinque anni, amministra il comune.quindi la macchina organizzativa, che prevede dibattiti e incontri con cittadini, imprese e associazioni. La coordinatrice del progetto Sara Gori, ha sottolineato come la sfida da portare avanti sia quella di continuare a diffondere i principali valori che, da sempre, caratterizzano queste terre e che si basano sulla Costituzione: libertà, democrazia, lavoro, eguaglianza e antifascismo. "Sfrutteremo poi al meglio le solide basi amministrative che, in questi anni, ...