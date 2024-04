Ritrovata ragazza scomparsa a Loro Ciuffenna grazie all’intervento coordinato delle forze di soccorso

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Ieri, un pomeriggio di apprensione si è trasformato in sollievo a, quando una giovane, precedentemente segnalata come, è statasana e salva vicino alla sua abitazione. Il ritrovamento è stato il felice epilogo di un’intensa operazione di ricerca che ha visto la collaborazione di diversedi. La denuncia di, presentata dalla madre dellapresso i Carabinieri, ha immediatamente attivato il protocollo prefettizio per la ricerca di persone scomparse. Rispondendo prontamente all’allarme, i Vigili del Fuoco di Arezzo, insieme a una squadra specializzata del distaccamento di Montevarchi, si sono mobilitati per dare avvio alle operazioni di ricerca. L’efficacia ...

Sta bene ed è stata ritrovata dalle parti di Lecco , la Ragazza di 16 anni scomparsa da Paderno Dugnano. Si sono chiuse con un lieto fine oltre 24 ore di angoscia per la sua famiglia e i suoi amici. ... (ilnotiziario)

