Loro Ciuffenna | tornano “Le vie dell’orto fiorito”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 aprile 2024) Arezzo, 9 aprile 2024 – “Le vie” spengono dieci candeline. Sarà un compleanno speciale quello in programma a, piccolo borgo del Valdarno che domenica 14 aprile ospiterà la mostra mercato dei prodotti primaverili organizzata dalle Vie del Centro Commerciale Naturale e coordinata da Confcommercio, con il patrocinio del Comune e il sostegno di Banca del Valdarno. Dalla mattina fino all’ora di cena le stradine e le piazze del centro storico si animeranno grazie al tipico mercatino dell’artigianato e bricolage e tante altre attrazioni pensate per grandi e piccini: la mostra mercato dei prodotti primaverili, le animazioni per bambini, i mini quad e i giochi gonfiabili. I commercianti diper l’occasione terranno negozi e locali aperti ...