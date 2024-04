L’Inter celebra la seconda stella con la Zecca dello Stato | in vendita la medaglia celebrativa dello Scudetto

(Di martedì 23 aprile 2024) Unaufficiale perre lodellainsieme allaha deciso di produrre l’opera in argento, destinata a diventare il simbolo del successo. Laraffigura, sul dritto, il logo del, incorniciato tra due stelle che simboleggiano i 20 scudetti vinti dalla squadra nerazzurra. L’altra faccia dellapresenta invece un’immagine del biscione, simbolo dele della città di Milano, che abbraccia e avvolge loappena conqui. Presenti ovviamente le due stelle e le annualità di tutti gli scudetti vinti. Laè ...

Protagonista della Giornata Internazionale del Jazz 2024 a Napoli sarà il trombettista Gianluca Petrella . Promossa dal Comune di Napoli nell’ambito del progetto Napoli Città della Musica, il 30 aprile si celebra a Napoli la Giornata Internazionale del Jazz 2024, ideata da Herbie Hancock nel 2011. Protagonista sarà il trombonista Gianluca Petrella che si esibirà in […] (2anews)

Gianni Infantino ha festeggiato con un post la vittoria dell' Inter sul proprio account Instagram. Il presidente della FIFA non ha mai nascosto la sua fede nerazzurra: "Amala".Continua a leggere (fanpage)

Anche Google celebra il 20esimo scudetto dell’Inter , conquistato matematicamente nella sera di lunedì 22 aprile nel derby. La vittoria sul Milan per 2 a 1 ha fatto scoppiare i festeggiamenti dei tifosi, Così come quelli dei calciatori che si sono riversati nelle strade cittadine di Milano. Il noto motore di ri cerca statunitense si è unito al coro, predisponendo una speciale animazione al click di alcune specifiche voci. Se nella barra di ... (ilfattoquotidiano)

Scudetto Inter: Poligrafico e Zecca Stato, emessa medaglia commemorativa - Oggi l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha emesso la medaglia ufficiale che celebra la storica seconda stella della società nerazzurra.sportmediaset.mediaset

Thuram e Calhanoglu in live Instagram con il presidente Zhang: «Siamo costati zero euro, vogliamo un orologio» - La festa scudetto dell'Inter prosegue anche sui social. Nelle ultime ore i calciatori nerazzurri hanno pubblicato numerosi video e foto per celebrare la seconda stella conquistata con 5 ...ilmessaggero

Cattaneo (Forza Italia) in Parlamento con la sciarpa dell’Inter: “Viva lo sfottò, chiuso cerchio del 5 maggio”| VIDEO - Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia, è arrivato oggi in Parlamento con la sciarpa nerazzurra dell'Inter. Da grande tifoso della Beneamata, Cattaneo si è mostrato molto contento per lo scudet ...tag24