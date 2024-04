L’Inter sblocca la sfida scudetto col Milan con una giocata studiata

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 23 aprile 2024) Il gol dell’1-0 di-Inter nasce da unae preparata in modo specifico. Un dettaglio fondamentale, che ha permesso ai nerazzurri di arrivare alla vittoria dello. DETTAGLIO DECISIVO – Nel calcio si dice spesso che i dettagli sono importanti. Dettagli che possono riguardare l’effetto di un pallone, giocate, ma anche tattica e schemi. E proprio grazie al lavoro su un dettaglio i nerazzurri sono riusciti are il risultato. Perché il corner del gol di Acerbi è una. PUNTO DI FORZA ROSSONERO – Ilè la miglior squadra in A sui corner. Sia difensivamente che offensivamente. Eppureè riuscita a colpire proprio da quella situazione. Sfruttando un’idea già vista in un altro derby, ...