Milan-Inter - Acerbi sblocca il risultato con un colpo di testa | VIDEO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 22 aprile 2024) E’ iniziato il derby della 33ª giornata del campionato di Serie A tra. Si affrontano due squadre dal rendimento completamente diverso: i nerazzurri sono ad un passo dalla vittoria dello scudetto, i rossoneri sono in piena crisi. Stefano Pioli si affida a Pulisic, Loftus-Cheek e Musah alle spalle di Leao, il tecnico Inzaghi risponde con Thuram e Lautaro Martinez. Il gol diIl derby sidopo appena 18 minuti: il difensorenon sbaglia disugli sviluppi di un calcio d’angolo. Grave errore in marcatura dei rossoneri. Colpa di Pioli se i difensori andavano a funghi in area lasciando quella merda dida solo pic.twitter.com/QhwU0nQNkU — SIR LUKE (@SirLuke 7) April 22, 2024 L'articolo ...