Milan-Inter 0-1 al 45' | la sblocca Acerbi - Thuram scheggia il palo Sommer e Maignan decisivi

E’ iniziato il derby della 33ª giornata del campionato di Serie A tra Milan e Inter. Si affrontano due squadre dal rendimento completamente diverso: i nerazzurri sono ad un passo dalla vittoria dello scudetto, i rossoneri sono in piena crisi. Stefano Pioli si affida a Pulisic, Loftus-Cheek e Musah alle spalle di Leao, il tecnico Inzaghi risponde con Thuram e Lautaro Martinez. Il gol di Acerbi Il derby si sblocca dopo appena 18 minuti: il ... (calcioweb.eu)

Termina sul punteggio di 0-1 il primo tempo di Milan-Inter sfida valevole per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A (segui QUI il nostro live testuale). Ecco quanto successo in questi primi 45 minuti vantaggio – Grande tensione in questo inizio di derby Milan-Inter , che si apre con qualche screzio specialmente fra Mkhitaryan e Adli dopo un intervento di Theo Hernandez su Nicolò Barella. I nerazzurri cercano di trovare il varco ... (inter-news)

