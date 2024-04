Inter campione - Moratti | 19 o 20 scudetti? Senza quello che sappiamo saremmo già a quota 25

L’ Inter ha vinto il suo ventesimo scudetto e ha messo la seconda stella, superando il Milan (fermo a 19) proprio nel derby vinto per 1-2 lunedì sera. E come diversi tifosi fanno notare sui social , non sono ancora arrivati i complimenti dei rossoneri per la conquista del tricolore: la tifoseria Inter ista ha sottolineato come nel 2021/ 2022 , quando furono i Milan isti a vincere il titolo, i rivali avessero provveduto tempestivamente a fare i ... (sportface)

"Applausi alla squadra, allo staff tecnico guidato da Inzaghi e a tutta la società" MILANO - "Complimenti all' Inter per la vittoria dello scudetto, il 20° della storia nerazzurra. Una seconda stella arrivata con cinque giornate d'anticipo e costruita con un campionato da incorniciare . Applausi alla (ilgiornaleditalia)

L’Inter è campione d’Italia dopo la vittoria nel derby contro il Milan per 2 a 1. E durante i festeggiamenti in centro a Milano, i tifosi nerazzurri hanno preso in giro i cugini rossoneri. Come? Portando da Largo Cairoli in piazza Duomo una bara coi colori del Milan. L'articolo Inter campione d’Italia, i tifosi portano una bara coi colori del Milan in piazza Duomo – Video proviene da Il Fatto Quotidiano. (ilfattoquotidiano)