Calcio | Inter campione Malagò Campionato da incorniciare - bravi tutti

Gianfelice Facchetti a Fanpage.it ha portato il suo punto di vista sullo Scudetto della seconda stella vinto dall'Inter in casa del Milan, con un'analisi tra il gioco esaltante della squadra di Inzaghi e uno sguardo al futuro societario, contestualizzando anche le polemiche sulla Marotta League e su Calciopoli .Continua a leggere (fanpage)

"Orgogliosi di avere lasciato il nostro segno sui 116 anni di storia del club" MILANO - "Wow, 20. Che numero! 20 Scudetti. 116 anni e ora finalmente siamo qui. Oggi è un giorno speciale, un giorno storico per tutta la Grande famiglia nerazzurra" . È il messaggio che arriva da Steven Zhang , che dalla (ilgiornaleditalia)

Milano, 22 apr. - (Adnkronos) - l'Inter vince il suo ventesimo scudetto, quello della seconda stella. I nerazzurri conquistano la matematica certezza del titolo con 5 giornate d'anticipo grazie al successo per 2-1 sul Milan nel derby della Madonnina, posticipo della 33/a giornata di Serie A, disputato davanti ai 75.000 spettatori dello stadio 'Meazza'. Per la squadra di Inzaghi vanno a segno Acerbi al 18' e Thuram al 49', ai rossoneri non basta ... (liberoquotidiano)