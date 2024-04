Lazio - Tudor rilancia Guendouzi per tentare un'impresa mai riuscita prima

Roma 22 aprile 2024 – Alla vigilia di della semifinale di ritorno, in casa Lazio c'è fermento, serve recuperare due gol di svantaggio e i ragazzi di Tudor non partono sconfitti. L'ambiente è carico per tentare l'impresa contro la Juventus, per il terzo incrocio da quando il croato è tecnico dei capitolini. Una sfida che l'allenatore biancoceleste ha prestentato personalmente presenziando in conferenza stampa di fronte alla stampa, dopo due ... (sport.quotidiano)