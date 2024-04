Lazio - Tudor | Domani servirà tutto per vincere Precedenti? Ogni partita è diversa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 23 aprile 2024) Roma 22 aprile 2024 – Alla vigilia di della semifinale di ritorno, in casac'è fermento, serve recuperare due gol di svantaggio e i ragazzi dinon partono sconfitti. L'ambiente è carico per tentare l'impresa contro la Juventus, per il terzo incrocio da quando il croato è tecnico dei capitolini. Una sfida che l'allenatore biancoceleste ha prestentato personalmente presenziando in conferenza stampa di fronte alla stampa, dopo due settimane di silenzio. Ecco le sue parole. Cosa chiede alla squadra e ai tifosi per centrare l'impresa contro la Juventus? "È una gara importante perché si gioca per entrare in finale, contro una squadra forte e con un risultato che non è facile. Va provato fino alla fine con tutte le forze di passare, bisogna credere e fare unaperfetta. Non sbagliare niente e andare con tutte le forze, ...