Lazio-Juventus semifinale di Coppa Italia - dove vederla in TV e streaming | le formazioni di Tudor e Allegri

Il grande calcio Italiano torna su Mediaset che, in esclusiva assoluta si è assicurata per le prossime stagioni (fino al 2027), i diritti della Coppa Italia. Tutte le partite saranno trasmesse in esclusiva assoluta sulle reti Mediaset e in live streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it. Martedì 23 e mercoledì 24 aprile torna la competizione nazionale con le gare di ritorno delle Semifinali. Le due sfide saranno visibili in esclusiva in ... (digital-news)

Il Regolamento di Lazio-Juventus, match valevole il ritorno della prima semifinale della Coppa Italia 2023/2024. Dopo la vittoria per 2-0 conquistata nella gara di andata, la squadra guidata da Massimiliano Allegri andrà all’Olimpico per cercare di difendere questo vantaggio e colpire in contropiede al momento più opportuno. La squadra allenata da Igor Tudor, invece, ha assolutamente bisogno di vincere con almeno due gol di scarto per riscire a ... (sportface)

Qualcosa per cui lottare. E’ questa l’estrema sintesi del ritorno tra Lazio e Juventus in Coppa Italia, dove le due squadre replicano il loro ruolo in campionato anche nella Coppa nazionale, visto che in Serie A i bianconeri difendono una posizione di vantaggio (al momento il terzo posto e dunque il pass per la prossima Champions) nei confronti dei biancocelesti, che inseguono disperatamente il piazzamento tra le prime cinque, e anche questa ... (sportface)

Il programma e i telecronisti su Mediaset di Lazio-Juventus, ritorno della semifinale di Coppa Italia 2023/2024. Allo stadio Olimpico questa sfida mette in palio il pass per la finale: all’andata i bianconeri hanno vinto per 2-0, dunque l’approdo nell’atto conclusivo è più vicino per la formazione di Allegri, mentre i ragazzi di Tudor sono chiamati a una complessa rimonta, seppur spinti dal pubblico di casa. Chi riuscirà ad avere la meglio? ... (sportface)

Strada apparentemente in discesa per la Juve verso la finale di Coppa Italia dopo il 2-0 all’andata contro la Lazio in una insolita serata in cui i bianconeri hanno trovato la firma contemporanea di Chiesa e Vlahovic, i due attaccanti che per diversi motivi erano mancati ad Allegri all’inizio della primavera e che costringono i […] InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici (infobetting)