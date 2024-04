Lazio-Juventus - le pagelle di CM | Chiesa a folat - Vlahovic lavoro spor -o, decide Milik

(Di martedì 23 aprile 2024)PERIN 6.5 - Il Taty lo brucia solo quand`è perfetto. E sui due gol non può far nulla. Anzii: può solo urlare forte alla difesa. DANILO 5 - I...

Finisce 2-1 Lazio - Juventus . I biancocelesti riescono nella rimonta, ma nei minuti finali subiscono la beffarda rete bianconera. Allegri in finale di Coppa Italia. ANCORA NEL FINALE ? All’Olimpico va in scena il ritorno della semifinale di Coppa ...

Lazio-Juventus, le pagelle di CM: Chiesa a folate, Vlahovic lavoro sporco, decide Milik - Juventus PERIN 6.5 - Il Taty lo brucia solo quand`è perfetto. E sui due gol non può far nulla. Anzii: può solo urlare forte alla difesa. DANILO 5 - In debit.calciomercato