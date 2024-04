La Juventus vede i fantasmi - perde ma va in finale Lazio fuori

(Di martedì 23 aprile 2024) Finisce 2-1. I biancocelesti riescono nella rimonta, ma nei minuti finali subiscono la beffarda rete bianconera. Allegri indi Coppa Italia. ANCORA NEL? All’Olimpico va in scena il ritorno della semidi Coppa Italia tra. Si riparte dal 2-0 dell’andata a favore dei bianconeri con gol di Chiesa e Vlahovic. I biancocelesti, nonostante il passivo importante, ci credono partendo fortissimi, tant’è che dopo 11? sono già in vantaggio: corner di Luis Alberto e precisa incornata di Castellanos, che anticipa Alex Sandro battendo Perin. Laci prova al 22? con Vlahovic, che sotto porta trova la deviazione, ma anche la risposta di Mandas. Neldi primo tempo, Perin si supera sempre ...

