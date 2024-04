Lapid - ' ciò che accade nei campus Usa è antisemitismo'

Genocidio 'a targhe alterne': a Gaza è in corso ma il gregge occidentale preferisce non dirlo: Proteste da Netanyahu, Gantz e anche Lapid Questi dati sono impressionanti. Per mettere le cose in ... Le razionalizzazioni finalizzate a minimizzare la tragicità di ciò che accade a Gaza non mancano. ...

Sanzioni Usa ad un intero battaglione israeliano di ultraortodossi e coloni: Complici governativi Nonostante ciò, le autorità di Tel Aviv hanno minimizzato, evitando di ... Responsabilità sempre politiche Anche il premier - ombra, Yair Lapid ha criticato l'eventuale sanzione, ma ...