Afghanistan | l’annuncio dei talebani | «Torneremo a lapidare le donne»

L’infinito orrore afghano. Torna la lapidazione per le donne adultere - Di Marta Serafini Le parole Akhundzada che sfida l’Occidente. Le attiviste: donne lasciate sole «Fustigheremo le donne, le lapideremo a morte in pubblico per adulterio». Sabato… Leggi ...informazione

L’annuncio del leader talebano: «Donne lapidate in pubblico» - «Fustigheremo le donne, le lapideremo a morte in pubblico per adulterio». Sabato scorso, in diretta radio, il leader supremo dei talebani, Hibatullah Akhundzada, ha annunciato che il governo darà una ...corriere

Dai Talebani l'editto mortale con monito all'Occidente: lapideremo le adultere in pubblico - È solo l'inizio, e annuncia l'orrore che seguirà: in Afghanistan i Talebani hanno reso ufficialmente noto che inizieranno a lapidare a morte in pubblico le donne accusate di adulterio, reintroducendo ...informazione