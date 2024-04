“Mia moglie ha preso 20 kg dopo il parto e io non voglio più andare a letto con lei Mi piaceva perché era atletica | ora non più | cosa faccio?” | la risposta dell’esperta è lapidaria

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 6 aprile 2024) Jane Green, autrice di bestsellers, tiene una seguitissima rubrica sul Daily Mail nella quale risponde airi. Molte volte domande e risposte diventano virali ed è il caso della missiva arrivata da un uomo che si definisce ‘appesantito‘. “Cara Jane – si legge – da quando miaharito, due anni fa, la nostra vita sessuale è diventata insesistente”. L’uomo spiega che inizialmente ha pensato di “dare del tempo” alla, per abituarsi al nuovo ruolo di madre e per riprendere confidenza con la loro intimità. Poi prosegue: “Il problema è che ora sono io a non sentirmi attratto da lei. Si è lasciata, ha inziato a mangiare un sacco di schifezze e hacirca 20 kg. La verità è che non trovo attraenti le donne sovrappeso, mi sono innamorato di lei ...