Di seguito un comunicato diffuso dal comitato 7/ter: «Non è l’Anas che deve decidere sulla Bradanico-Salentina a quattro corsie , ma la Regione Puglia », sostiene il “ comitato 7/ter” a seguito dello stallo che si è verificato Ieri mattina a Bari alla conferenza dei servizi convocata dal l’Anas , per la quale “le valutazioni sull’opera al momento non consentono lo sviluppo del progetto a quattro corsie ”. La richiesta in questa direzione era stata, ... (noinotizie)

L'Anas: «La Bradanico-Salentina non si farà» - Abbiamo appreso, a differenza di quanto si è sempre sostenuto, che non ci è più nessun finanziamento per completare la Bradanico–Salentina. Si è infatti chiuso un accordo tra il il Mit e Anas che non ...quotidianodipuglia

Statale 7 ter Bradanico-Salentina, Pagliaro suona la sveglia alla Regione: “4 corsie Lecce-Taranto tra opere prioritarie da finanziare” - PUGLIA - "Non un passo avanti verso le quattro corsie, ma addirittura nessun finanziamento per la messa in sicurezza del tracciato a due corsie fra Lecce e ...corrieresalentino

Statale 7 ter Bradanico-Salentina, conferenza servizi rinviata al 22 aprile - BARI – È stata rinviata a lunedì 22 aprile la conferenza dei servizi convocata da Anas con i sindaci salentini, per discutere il progetto di ammodernamento del tratto Lecce-Salice Salentino della stat ...trnews