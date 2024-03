Bradanico-Salentina | un altro rinvio all' Anas I sindaci al Ministero | «L' incontro entro trenta giorni»

Statale 7 ter Bradanico-Salentina, tutto rinviato al 16 aprile

BARI – Un congelamento, in attesa di una concreta disponibilità del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a rivedere il progetto di ammodernamento della statale 7 ter Bradanico-Salentina, ...trnews

7Ter, aut aut del centrodestra alla Maurodinoia: un mese di tempo per passare ai fatti: SALENTO – Sulla questione del raddoppio della 7 Ter Bradanico Salentina, intervengono i consiglieri regionali di centrodestra Paolo Pagliaro, Luigi Caroli, Giacomo Conserva, Gianfranco De Blasi, ...trnews

Statale 7 Ter, Maurodinoia e sindaci spingono le 4 corsie. Chiesta mediazione dei parlamentari: Dopo l’incontro a Campi Salentina ribadito il fronte comune per la modifica del progetto di Anas per la Bradanico-Salentina. In attesa di un confronto al ministero si chiederà la proroga per la confer ...lecceprima