Bradanico-Salentina | per l’Anas non è il momento delle quattro corsie | comitato “è la Regione Puglia a dover decidere” Ieri la conferenza di servizi

(Di martedì 30 gennaio 2024) Di seguito un comunicato diffuso dal7/ter: «Non èche devesulla, ma la», sostiene il “7/ter” a seguito dello stallo che si è verificatomattina a Bari alladeiconvocata dal, per la quale “le valutazioni sull’opera alnon consentono lo sviluppo del progetto a”. La richiesta in questa direzione era stata, invece, ribadita da tutti i sindaci convocati: “il territorio vuole una superstrada a”. Il ...

I sindaci non ci stanno. Adesso il nodo è capire Cosa succederà per la Bradanico-Salentina : la Conferenza dei servizi di ieri ha chiarito che per ... (quotidianodipuglia)

I sindaci non ci stanno. Adesso il nodo è capire cosa succederà per la Bradanico-Salentina: la Conferenza dei Servizi di ieri ha chiarito che per Anas non ci sono margini di manovra ...Il nuovo organismo, consultivo e di proposta, si è insediato lo scorso 25 gennaio presso la sede dell’Unione dei Comuni di Trepuzzi. Il Consiglio Comunale ha votato favorevolmente oggi, all'unanimità ...“Sia data attuazione alla nostra mozione, così come l’assessora Anita Maurodinoia si era impegnata a fare, disponendo una nuova valutazione costi/benefici e inserendo la Bradanico-Salentina ...