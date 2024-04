La stella dell’Inter brilla di luce propria nel Movistar Fantasy MARCA

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 23 aprile 2024) 2024-04-23 19:02:40 Serie A: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito: ElInter ha vinto la secondadella sua storia (20 scudetti) con cinque giorni di anticipo e nelle barbe del Milan. Dominio schiacciante della squadra di Simone Inzaghi che si riflette anche nel MARCHIO. IL giocatori nerazzurri si sommano a questo punto della stagione più punti di qualsiasi altra squadra delle sei competizioni rappresentate nei campionati ufficiali del gioco: Prima, Seconda, Lega F, Premier, Ligue 1 e, logicamente, Serie A. Dopo la vittoria nel ‘derby della Madonnina’, l’Inter totalizza 2.960 punti in Serie A Top BRAND per il 2.821 per l’Arsenal in Premier. Successivamente abbiamo il Bara in Lega F (2.743), Real Madrid (2.635 nei campionati il ??cui punteggio è basato sulle ...